В Курске спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал

В регионе специально создали звено санитарной обработки службы радиационной и химической защиты

В Курске спасатели звена санитарной обработки службы радиационной и химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС обработали специальным дезинфицирующим раствором территорию железнодорожного вокзала. Это звено было создано специально в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.





Общая площадь обработанной территории у вокзала составила более двух тысяч квадратных метров. Как отметил начальник службы радиационной и химической защиты Сергей Бондарев, отметил, что теперь эту работу проводят ежедневно. В зоне внимания также общественные места и административные здания.