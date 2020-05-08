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Лента новостей / В регионе

В Курске спасатели продезинфицировали железнодорожный вокзал

В регионе специально создали звено санитарной обработки службы радиационной и химической защиты 

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В Курске спасатели звена санитарной обработки службы радиационной и химической защиты 1-й специализированной пожарно-спасательной части регионального МЧС обработали специальным дезинфицирующим раствором территорию железнодорожного вокзала. Это звено было создано специально в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Общая площадь обработанной территории у вокзала составила более двух тысяч квадратных метров. Как отметил начальник службы радиационной и химической защиты Сергей Бондарев, отметил, что теперь эту работу проводят ежедневно. В зоне  внимания также общественные места и административные здания.
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