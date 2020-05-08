Курский губернатор в одиночестве почтил память погибших в Великой Отечественной войне на мемориале

Роман Старовойт также поздравил курян с Днём Победы и призвал всех сегодня оставаться дома

Сегодня губернатор Роман Старовойт в одиночестве почтил память погибших на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Глава региона возложил цветы к Вечному огню.





Также губернатор посетил могилу Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова. Напомним, участник Курской битвы, почетный гражданин Курска и Курской области ушел из жизни 3 марта на 96 году жизни.





Роман Старовойт также поздравил курян с Днём Победы и призвал всех сегодня оставаться дома, а после общенациональной минуты молчания, которая традиционно объявляется в 18:55, выставить в окнах портреты родственников-ветеранов или выйти с ними на балконы.