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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор в одиночестве почтил память погибших в Великой Отечественной войне на мемориале

Роман Старовойт также поздравил курян с Днём Победы и призвал всех сегодня оставаться дома

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Сегодня губернатор Роман Старовойт в одиночестве почтил память погибших на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Глава региона возложил цветы к Вечному огню. 

Также губернатор посетил могилу Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова. Напомним, участник Курской битвы, почетный гражданин Курска и Курской области ушел из жизни 3 марта на 96 году жизни.

Роман Старовойт также поздравил курян с Днём Победы и призвал всех сегодня оставаться дома, а после общенациональной минуты молчания, которая традиционно объявляется в 18:55, выставить в окнах портреты родственников-ветеранов или выйти с ними на балконы.
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