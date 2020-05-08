Рекомендации направлены в регионы

Роспотребнадзор опубликовал подробный план трехэтапного снятия коронавирусных ограничений. Текст документа опубликованиям официальном сайте ведомства. Рекомендации направлены в регионы.





Каждый из трех этапов смягчения ограничений предлагается начинать, ориентируясь на три главных критерия:





коэффициент распространения инфекции,

доля свободных мест в больницах,

и охват тестированием.





Также рекомендуется учитывать смертность среди заразившихся, долю населения, уже имеющую иммунитет, а также заболеваемость внебольничными пневмониями.





Первый этап предполагается начинать, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. Также на этом этапе ежедневно должно проводиться не менее 70 тестов на COVID-19 на 100 тысяч жителей, а в больницах должно быть свободно не менее половины ковидных коек.





Возобновить работу на этом этапе смогут небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. метров, должен быть отдельный вход, а количество посетителей — не больше одного человека на 4 кв. метра.





Второй этап предполагает коэффициент распространения инфекции не более 0,8 и ежедневное тестирование на коронавирус не менее 90 человек на 100 тысяч жителей. Смогут открыться магазины площадью до 800 кв. метров, а также «иные форматы торговли, включая уличные». Ограничение числа посетителей останется прежним, сохранится и требование отдельного входа. На этом этапе откроются «отдельные образовательные организации».





На заключительном третьем этапе коэффициент заражения не должен превышать 0,5 и ежедневно должно проводиться не менее 110 тестов на 100 тысяч жителей. В этом случае смогут открыться все магазины, предприятия сферы услуг, гостиницы, ограничений по площади и количеству посетителей не будет. Возобновят работу кафе и рестораны при условии, что между столиками будет 1,5–2 метра или перегородка.





При этом на всех этапах люди из групп риска - пожилые и с хроническими заболеваниями - должны будут продолжить соблюдать самоизоляцию, останется и соблюдение дистанции в общественных местах, а также работа на «удалёнке» там, где это возможно. В случае осложнения эпидемиологической ситуации ограничения могут вернуть на любом этапе.