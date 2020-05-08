Под наблюдением врачей 1099 пациентов, выздоровели 305

Ещё 71 случай заражения коронавирусом подтверждён в Курской области, сообщает местный оперштаб. Всего на сегодня у нас уже 1410 заразившихся.





Из них под медицинским наблюдением находятся 1099 пациентов: 118 – в областной инфекционной больнице имени Семашко, 37 – в городском роддоме и 46 – в 6-й горбольнице. У 898 заболевших курян нет симптомов, они на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. За минувший день выздоровели ещё 24 пациента, всего выписано уже 305 человек. Новых смертей нет.





Также на домашнем карантине под наблюдением врачей остается 1271 человек. Снят карантин с 2757 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 282 человека.