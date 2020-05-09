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За день в Курской области зафиксировано 74 случая коронавируса

Общее число заболевших приблизилось к 1,5 тысячам

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74 случая коронавируса зафиксированы в Курской области за день. Среди них 6 детей и 56 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Всего на сегодня, по данным оперштаба, 1484 подтверждённых случая заражения COVID-19. 

Из них под медицинским наблюдением 1170 пациентов: 146 – в областной инфекционной больнице имени Семашко, 40 – в городском роддоме, 41 – в 6-й горбольнице. 943 курянина без признаков заболевания находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ещё три пациента выздоровели, всего на сегодня выписано 308 человек. Новых смертей нет. 

Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остается 1307 человек. Снят карантин с 2772 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 262 человека.
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