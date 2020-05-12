Государство вернёт кредит за предпринимателей, если они не уволят работников

В онлайн-совещании с президентом принял участие и губернатор Курской области Роман Старовойт

Президент накануне провёл совещание с правительством и главами регионов. В нем принял участие и губернатор Курской области Роман Старовойт. В ходе видеоконференции обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку и новые меры по поддержке россиян и экономики страны.





Среди мер поддержки бизнеса, объявленных президентом:

— кредит под 2% для бизнеса (причём, если не увольнять людей, его можно будет не возвращать - кредит и проценты спишутся, эти обязательства возьмет на себя государство);

— ИП и самозанятым предоставят налоговые вычеты;

— для малого и среднего бизнеса тоже пообещали субсидии и налоговые вычеты.





Президент предложил отменить основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал этого года. Самозанятым также вернут налог на доход за прошлый год и выплатят налоговый капитал в размере одного МРОТ.





Будет поддержка и семьям с детьми. С 1 июня им разово выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет включительно. Обратиться за выплатой можно дистанционно на портале «Госуслуги». Пособие по уходу за ребенком при этом увеличат в два раза. Также глава государства предложил установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.