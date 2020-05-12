113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат

Всего у нас официально зарегистрировано около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей

162 обратившимся предпринимателям предоставили кредитные каникулы, зато 57 получили отказы. По одобрению заявок на реструктуризацию Курская область заняла 4-е место в ЦФО. Из 467 таких заявок одобрено 234.

К слову, всего в Курской области официально зарегистрировано около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей.

113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.