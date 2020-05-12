113 курских бизнесменов обратились за кредитами на выплату зарплат

Всего у нас официально зарегистрировано около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей
113 курских предпринимателей обратились за кредитами для выплаты зарплат своим работникам, сообщает курское отделение Банка России. В общей сложности бизнесмены просят 159,3 млн руб. Сколько из них уже получили деньги не уточняется.
162 обратившимся предпринимателям предоставили кредитные каникулы, зато 57 получили отказы. По одобрению заявок на реструктуризацию Курская область заняла 4-е место в ЦФО. Из 467 таких заявок одобрено 234.
К слову, всего в Курской области официально зарегистрировано около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей.