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Бой между Поветкиным и Уайтом может пройти 4 июля

Боксёры должны будут выходить на ринг в масках 

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В Великобритании готовятся возобновить спортивные состязания. 4 июля в Манчестере может пройти титульный бой в тяжелом весе между британцем Диллианом Уайта и бывшим чемпионом мира, курянином Александром Поветкиным. Ранее поединок был намечен на 2 мая, но по понятным причинам не состоялся.

По информации ВВС, промоутерам предлагается проводить боксерские поединки без зрителей, максимум пять матчей за вечер и без «титульных боев». Всех боксеров, тренеров и судей при этом проверят на коронавирус за два дня до поединка и изолируют до получения результатов теста.
На ринге же боксёры будут без масок, но рефери и секунданты спортсменов должны будут их надеть. Боксерам, которые будут драться в Великобритании, повезёт меньше. Их обяжут носить маски во время выхода на ринг и запретят использрвать ведро для плевания.
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