Бой между Поветкиным и Уайтом может пройти 4 июля

По информации ВВС, промоутерам предлагается проводить боксерские поединки без зрителей, максимум пять матчей за вечер и без «титульных боев». Всех боксеров, тренеров и судей при этом проверят на коронавирус за два дня до поединка и изолируют до получения результатов теста.
На ринге же боксёры будут без масок, но рефери и секунданты спортсменов должны будут их надеть. Боксерам, которые будут драться в Великобритании, повезёт меньше. Их обяжут носить маски во время выхода на ринг и запретят использрвать ведро для плевания.