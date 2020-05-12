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В Курской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших превысило 1,5 тысячи

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За день в Курской области выявлено ещё 70 случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число заболевших на сегодня - 1554 человека. 

Под медицинским наблюдением находятся 1212 пациентов: 140 – в инфекционной больнице имени Семашко, в городском роддоме и в 6-й горбольнице примерно по плану - 41 и 43 соответственно. 988 курян с COVID-19 – без признаков заболевания на домашнем на карантине, за ними наблюдают врачи и соответствующие службы. Выздоровели ещё 28 заразившихся, всего, таким образом, выписано 336 пациентов. Новых смертей нет. 

Кроме этого на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются более 1300 человек, больше чем с 2800 курян карантин снят. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся почти 269 человек.
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