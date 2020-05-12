Ирина Хмелевская покинула пост замгубернатора Курской области

Ирина Хмелевская освобождена от должности заместителя губернатора Курской области. Соответствующее распоряжение накануне подписал Роман Старовойт. Как отмечается, Хмелевская покинула свой пост по собственному желанию.
Сегодня на должность замгубернатора по здравоохранению и вопросам социальной поддержки назначен Андрей Белостоцкий.
Вот что о нем сообщает пресс-служба региональной администрации:
«Андрею Викторовичу 52 года. В 1992 году окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1993 — младший научный сотрудник Московского НИИ туберкулёза Министерства здравоохранения РСФСР; хирург, затем заведующий операционным блоком, наконец, заместитель главного врача по хирургии Клиники фтизиопульмонологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
В 2005 году Андрей Белостоцкий был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
В 2010 году стал главным врачом Городской клинической больницы № 55 Департамента здравоохранения города Москвы.
С августа 2011 года – руководитель ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Южного административного округа города Москвы», с 2015 по 2019 годы курировал работу больниц и поликлиник всей столицы в статусе главы Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы.
С декабря 2019 года и до переезда в Курск занимал пост старшего вице-президента ГК МедИнвестГрупп.
В 2007 году окончил с отличием Российскую академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2017 году за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента награжден Орденом Дружбы. Доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения».