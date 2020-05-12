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Лента новостей / В регионе

Загоревшиеся аппараты ИВЛ в Петербурге и Москве произведены на том же заводе, что и поступившие в Курск

10 аппаратов ИВЛ с Уральского приборостроительного завода на прошлой неделе поступили в 6-ю горбольницу Курска

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В петербургской больнице Святого Георгия, в которой лечат пациентов с коронавирусом, сегодня утром случился пожар. По предварительной версии - из-за короткого замыкания одного из аппаратов ИВЛ. Среди версий также неисправность, перегрузка и неправильная эксплуатация. Погибли пять человек, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. Известно, что загоревшийся аппарат был новым, его установили в начале мая. Произведён он  на Уральском приборостроительном заводе. Возбуждено уголовное дело. 

Это не первый случай ЧП с аппаратами ИВЛ, 9 мая пожар произошел в московской больнице N 50, которая также принимает пациентов с коронавирусом. Там погиб один пациент. Этот аппарат тоже был изготовлен на Уральском заводе. Как и те 10 аппаратов ИВЛ, которые на прошлой неделе поступили в 6-ю горбольницу Курска. Ещё 173 аппарата должны поступить в наш регион до конца июня. На прошлой неделе сообщалось, что в курских больницах на ИВЛ находятся 14 пациентов.
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