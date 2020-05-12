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Лента новостей / В регионе

В вечерней аварии в Курске погибла молодая девушка

ДТП произошло на улице Энгельса

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11 мая в Курске произошла авария, в которой погибла 22-летняя девушка, пассажирка одного из автомобилей-участников ДТП. 

Как сообщили в ГИБДД, столкновение произошло около 11 вечера. 25-летний водитель «ВАЗа 2109», двигаясь по улице Энгельса в сторону проспекта Кулакова со стороны улицы Дзержинского, напротив дома №109 по улице Энгельса, столкнулся с попутным автомобилем «Шкода Октавия», за рулём которого был 26-летний парень. В результате 22-летняя пассажирка «ВАЗа» от полученных травм скончалась на месте. Водители были трезвыми.
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