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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт распорядился проверить используемые в Курске аппаратов ИВЛ

Это связано с возгораниями аппаратов в Москве и Петербурге. Эти аппараты поступили как в две столицы, так и в Курск с одного завода

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Роман Старовойт распорядился проверить состояние используемых в Курске аппаратов ИВЛ до конца недели. Об этом губернатор заявил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. 

Напомним, сегодня в петербургской больнице произошел пожар - загорелся аппарат ИВЛ, погибли пять пациентов. 9 мая такой случай произошёл в московской больнице, там погиб один пациент. Оба эти аппарата поступили в учреждения с Уральского приборостроительного завода, как и те 10 аппаратов, привезённые на минувшей неделе в Курск.

Всего по стране этому заводу заказали почти 6 тысяч аппаратов.
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