Молодой ремонтник украл у курянки украшения, велосипед и строительные инструменты

Хозяйка часто отлучилась из дома и не запирала дверь, пока рабочие занимались стройкой

У курянки пропали шкатулка с украшениями, велосипед и дорогостоящий строительный инструмент. Женщина обратилась в полицию и пояснила, что пропаду заметила не сразу, а только с наступлением тепла. Курянки заверила, что в её дом, кроме знакомых никто не приходил. Однако вспомнила, что осенью прошлого года для подсобных работ нанимала строительную бригаду, которую она нашла по объявлению.





Правоохранители проверили всех рабочих из этой бригады и выяснили, что молодой человек, из Медвенского района распродает вещи, похожие на похищенные. После опроса он сознался в краже. Выяснилось также, что 21-летний парень ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Селянин объяснил, что хотел заработать деньги честно, но как только заметил, что хозяйка часто отлучается в магазин, не запирая дверь, не смог устоять и украл ценности.





Часть похищенного у него удалось изъять. Возбуждено уголовное дело.