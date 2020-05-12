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Лента новостей / В регионе

В Курске не хватает лабораторий для тестирования на коронавирус

Сейчас проводят более 800 тысяч тестов в сутки, в планах - 1000

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В Курске не хватает лабораторий для тестирования на VOVID-19. Сейчас в сутки в городе проводится более 800 исследований или 83 теста на 100 тысяч населения. В планах увеличить объём до 1000 тестов в сутки - 90 на 100 тысяч населения. Однако для этого потребуется либо еще одна лаборатория, либо дополнительное оборудование, а также обученный персонал. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин. 

Губернатор заверил, что региональной администрации удалось договориться с руководством Михайловского ГОКа, которое пообещало оказать помощь для  увеличения мощностей лабораторий в Курске и Железногорске.
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