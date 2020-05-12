В Курске не хватает лабораторий для тестирования на коронавирус

Сейчас проводят более 800 тысяч тестов в сутки, в планах - 1000

В Курске не хватает лабораторий для тестирования на VOVID-19. Сейчас в сутки в городе проводится более 800 исследований или 83 теста на 100 тысяч населения. В планах увеличить объём до 1000 тестов в сутки - 90 на 100 тысяч населения. Однако для этого потребуется либо еще одна лаборатория, либо дополнительное оборудование, а также обученный персонал. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин.





Губернатор заверил, что региональной администрации удалось договориться с руководством Михайловского ГОКа, которое пообещало оказать помощь для увеличения мощностей лабораторий в Курске и Железногорске.