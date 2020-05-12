В курских больницах заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом

Свободны 59 коек - это меньше 11%

В курских больницах, принимающих пациентов с коронавирусом, осталось менее 11% свободных коек для больных COVI-19, сообщила на заседании оперштаба зампредседателя регионального комитета здравоохранения Ирина Забелина. Свободны 59 коек, чего с учетом темпов распространения заболевания, недостаточно. Чиновница отметила, что необходимо создать новые койки. Меж тем количество заразившихся курян удваивается каждые 10 дней.





Роман Старовойт заверил, что уже через неделю в регионе организуют еще 260 мест для пациентов. Всего у нас будет 812 коек. К концу месяца дополнительно введут 60 койко-мест в Железногорске и 325 в Курске.





Также Ирина Забелина сообщила, что работающие с COVID-пациентами медики (их на данный момент 1258 человек) уже получили стимулирующие выплаты, обещанные президентом. Зарплаты им перечислили с 7 по 11 мая.





При этом 423 медработника заразились коронавирусом, более 700 человек, контактировавших с ними, установлены. Об этом сообщил главный санврач региона Олег Климушмн. По его словам, в регионе зафиксировано 8 очагов ковида, одни из самых крупных - в больницах. Как отметила Ирина Забелина, вопрос с обеспечением врачей защитными очками, экранами и респираторами решается.