«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Voices of Strange Disco vol.4».





Плей-лист:





1. Twoonky - Dezzo (Dezzo ‘2019)

2. Silvio Paredes - Zapatos Azules (Fiat600 Remix) (Poptronics Remixes (EP) ‘2016)

3. Kincaid & Cee Cee Carter - Discus Throw (va - Sinchi - Altered State Vol . 2 (EP) ‘2020)

4. Feller - Shiela Love (Vocals Sheila Chandra) ‘2018

5. Xen & Yovav - Hayom Etmol (Die Orangen Remix) (Various – Remix Pack 1 12" ‘2019)

6. Steel Mind - Boss Man (Tempo Dischi Edit) (Boss Man | Lionel 12'' ‘2019)

7. Golden Bug & In Fields - Ground (feat. Phoebe Coco) (Vibrations Metalliques ‘2019)

8. Parple - El Día Oscuro (va - Fragments - Hivern Discs ‘2020)

9. The Unknown Cases - Masimbabele (Headman/Robi Insinna Reworks ‘2016)

10. Nan - Burn (Toulouse Remix) (Burn (EP) ‘2020)

11. Cannibal Ink - The Souk (Mushrooms Project Remix) (Samarkanda EP 12'' ‘2017)

12. Brioski - Spock (Kubo Mindless Sequence EP12'' ‘2019)

13. Mehmet Aslan - Comme Il Faut (Lobster Is Coincidence12'' ‘2020)

14. Marcello Giordani DJ - Rolandia (In The Night Mix) (Riflessi 12'' ‘2019)

15. Mioclono - Center Of Things (Various – Fragments 6 12'' ‘2020)

16. Cornelius Doctor & Tushen Raï - Spell On You (People Pray Together 12'' ‘2019)

17. Megaphonim - Schmoa (Sofer Stam ‘2020)

18. Tyu - Bailando (Bawrut Remix) (Pieles (EP‘2019)

19. Discodromo & Massimiliano Pagliara - Costellazione K78 (Costellazione K78 12'' ‘2018)

20. Tornado Wallace - Atoms (Midnight Mania ‘2020)

21. Infecticide - Un Monde En Forme (Finger Bueno ‘2020)

22. Mufti - Control (Various – Ombra INTL 010 12'' ‘2019)

23. Thomass Jackson - Fantomas (Various – Untitled 12'' ‘2017)

24. BĘÃTFÓØT - HÂŚHMÂL (BĘÃTFÓØT & Red Axes Remix) (Various – Garzen Remixes (EP) ‘2020)

25. Tensnake - Freundchen (Freundchen 12'' ‘2016)

26. Iñigo Vontier - Masika (Iñigo Vontier & Thomass Jackson – Calypso Cult 12'' ‘2019)

27. Red Axes - Watching You (Red Axes ‘2020)

28. Darlyn Vlys Feat. Alice De St Victor – "Bladed (Pardon Moi Remix) ‘2019

29. Mondowski - Negative Space (Sholay 12'' ‘2020)

30. Zombie Zombie - Slow Futur (Slow Futur ‘2016)