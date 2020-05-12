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Детские сады Курска продолжат работать в режиме дежурных групп

Полностьюоткрывать детские сады  власти пока не планируют

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Открывать детские сады в Курске пока не планируют, они продолжат работать в режиме дежурных групп. При необходимости такие группы откроют и в других детсадах. 

Чтобы отвести ребенка в дежурную группу родителям нужно будет взять в районной поликлинике стандартную справку. Работа групп в детских садах организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий, пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

В школах, вузах и ссузах занятия продолжатся в дистанционном формате. Чтобы подготовиться к экзаменам, школьники и студенты смогут получить индивидуальные консультации, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя. Если учащийся несовершеннолетний - это должны сделать его родители. 

Все вопросы можно задать по телефонам горячей линии областного комитет образования и науки: 8 (4712) 58-54-76, 8 (4712) 70-05-86 и 8 (4712) 70-29-39 с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера.
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