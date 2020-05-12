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Курских дачников обязали надевать маски и перчатки в автобусах

15 мая стартуют дачные перевозки

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В пятницу, 15 мая в Курской области стартуют дачные перевозки. Они продлятся 18 октября. Автобусы будут доставлять курян к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах четыре дня в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Весь подвижной состав проходит ежедневную дезинфекцию, однако пассажирам также необходимо использовать при проезде в общественном транспорте средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. При появлении признаков заболевания курян просят оставаться дома и вызвать врача. 

Все вопросы можно уточнить по телефонам: 70-71-23 и 52-00-85.
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