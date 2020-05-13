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В Курске орловчанин обворовывал гаражи

На его счету 11 краж, а сумма ущерба в каждом случае варьировалась от 30 тысяч до полумиллиона

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Курские полицейские задержали жителя Орловской области, который совершал кражи из гаражей курян. Причём 46-летний мужчина приехал в Курск специально для совершения преступлений. Так в одном из случаев, он проник в гараж по улице Полянская, вскрыв замок отмычкой. Из помещения грабитель вынес лодочный мотор и электроинструменты. Вае похищенное он вывез на собственном автомобиле.         

Как установили полицейские, орловчанин совершил 11 таких краж. Потерпевшие не сразу замечали факт кражи, что осложняло поиски злоумышленника. Порой заявления в полицию поступали спустя месяц. Сумма ущерба варьировалась от 30 тысяч до полумиллиона.

На допросе преступник признался, что хранил похищенные вещи в своем гараже. Часть он успел продать, а вырученные деньги потратить. Оставшиеся вещи оперативники изъяли при обыске. Скоро их вернут законным владельцам.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Орловчанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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