ОГЭ в девятых классах отменили, ЕГЭ в одиннадцатых - перенесли

При этом выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, сдавать ЕГЭ и вовсе не придется

Хорошие новости для школьников пришли сегодня из Министерства просвещения, особенно девятиклассников. ОГЭ по русскому языку и математике отменят совсем - оценки по обязательным экзаменам выставят на основании обычных годовых отметок. ЕГЭ в этом году решили перенести. Правда, на какой именно пока не известно, но 8 июня, как планировалось сначала, экзамены точно не начнутся. При этом выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, сдавать ЕГЭ и вовсе не придется: оценки в аттестат выставят по итогам года.





Ранее Рособрнадзор рассматривал возможность перенос ЕГЭ на август - сентябрь и только для тех школьников, которые собираются в дальнейшем сдавать вступительные экзамены в институты и университеты.





Ведомство совместно с Минпросвещения разработало требования к организации проведения экзамена в условиях пандемии. Детей предполагается рассадивать на большом расстоянии друг от друга, измерять им температуру и проводить санитарную обработку рук.





Высказывались мнения и об отмене ЕГЭ. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить его только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.