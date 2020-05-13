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ОГЭ в девятых классах отменили, ЕГЭ в одиннадцатых - перенесли

При этом выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, сдавать ЕГЭ и вовсе не придется

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Хорошие новости для школьников пришли сегодня из Министерства просвещения, особенно девятиклассников. ОГЭ по русскому языку  и математике отменят совсем - оценки по обязательным экзаменам выставят на основании обычных годовых отметок. ЕГЭ в этом году решили перенести. Правда, на какой именно пока не известно, но 8 июня, как планировалось сначала, экзамены точно не начнутся. При этом выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, сдавать ЕГЭ и вовсе не придется: оценки в аттестат выставят по итогам года. 

Ранее Рособрнадзор рассматривал возможность перенос ЕГЭ на август - сентябрь и только для тех школьников, которые  собираются в дальнейшем сдавать вступительные экзамены в институты и университеты.  

Ведомство совместно с Минпросвещения разработало требования к организации проведения экзамена в условиях пандемии. Детей предполагается рассадивать на большом расстоянии друг от друга, измерять им температуру и проводить санитарную обработку рук. 

Высказывались мнения и об отмене ЕГЭ. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проводить его только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.
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