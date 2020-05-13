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Лента новостей / В регионе

Пьяный курянин на угнанном ВАЗе устроил ДТП с пятью машинами

Авто он угнал, чтобы доехать к бывшей жене

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Полицейские задержали курянина, угнавшего машину и совершил на ней крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла в селе Анахина 10 мая на автодороге «Курск-Льгов-Рыльск». 

36-летний пьяный мужчина возле магазина заметил незапертый автомобиль с оставленными ключами в замке зажигания. Владелец авто отошёл в торговый павильон, а когда вернулся - машину уже угнали. Об этом он заявил в полицию. 

Тем временем угонщик отправился на украденной машине в Курский район - к своей бывшей жене. Но поскольку он был не трезвым, с управлением не справился и столкнулся с впереди движущейся Нивой, которая в дальнейшем столкнулась с еще тремя машинами, две из которых большегрузные. В результате аварии два водителя были госпитализированы с различными травмами. 

Виновник же аварии с места происшествия сбежал. Но стражи порядка его задержали в течение нескольких часов.  Он во всем признался. Выяснилось также, что ранее мужчина был лишен прав управления. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведёт работу по возмещению ущерба потерпевшим.
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