Пьяный курянин на угнанном ВАЗе устроил ДТП с пятью машинами

Авто он угнал, чтобы доехать к бывшей жене

Полицейские задержали курянина, угнавшего машину и совершил на ней крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла в селе Анахина 10 мая на автодороге «Курск-Льгов-Рыльск».





36-летний пьяный мужчина возле магазина заметил незапертый автомобиль с оставленными ключами в замке зажигания. Владелец авто отошёл в торговый павильон, а когда вернулся - машину уже угнали. Об этом он заявил в полицию.





Тем временем угонщик отправился на украденной машине в Курский район - к своей бывшей жене. Но поскольку он был не трезвым, с управлением не справился и столкнулся с впереди движущейся Нивой, которая в дальнейшем столкнулась с еще тремя машинами, две из которых большегрузные. В результате аварии два водителя были госпитализированы с различными травмами.





Виновник же аварии с места происшествия сбежал. Но стражи порядка его задержали в течение нескольких часов. Он во всем признался. Выяснилось также, что ранее мужчина был лишен прав управления. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведёт работу по возмещению ущерба потерпевшим.