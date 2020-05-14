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Куряне должны будут проинформировать своих работодателей о хронических и вирусных болезнях

Причём в письменной форме

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Куряне должны будут проинформировать своих работодателей о своих хронических болезнях. Причём в письменной форме. Таково распоряжение губернатора. Диагнозы, о которых нужно сообщить начальству - сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь второй степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма второй степени. Необходимо также сообщать о беременности.

Само собой нужно будет сообщить, если заболеете ОРВИ или коронавирусом, и,  если контактировали с таким заболевшим. Работодатель должен будет не допускать на работу таких сотрудников. 

Также находиться на рабочем месте обязательно нужно в маске. Необязательно - если работаете в отдельном кабинете.
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