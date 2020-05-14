Курская таможня возбудила уголовное дело по факту поставок винограда от несуществующей фирмы

Из-за недостоверных сведений в документах остались неуплаченными более 7,6 миллионов рублей таможенных платежей

Курская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллионов рублей.





В 2016-17 годах организация, зарегистрированная в Брянской области, ввезла из Приднестровья в Россию несколько десятков партий винограда. В документах при декларировании тогда было указано, что грузоотправителем товара является фирма, зарегистрированная в Приднестровской Молдавской Республике.





Однако в ходе проверки выяснилось, что в государственном реестре юридических лиц этот поставщик не значится. Иными словами, фирма не существует. Из-за этого общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 7,6 млн рублей.





Сейчас все нюансы этого инцидента выясняет отделение дознания.