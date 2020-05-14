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Курская таможня возбудила уголовное дело по факту поставок винограда от несуществующей фирмы

Из-за недостоверных сведений в документах остались неуплаченными более 7,6 миллионов рублей таможенных платежей 

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Курская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 7,6 миллионов рублей.

В 2016-17 годах организация, зарегистрированная в Брянской области, ввезла из Приднестровья в Россию несколько десятков партий винограда. В документах при декларировании тогда было указано, что грузоотправителем товара является фирма, зарегистрированная в Приднестровской Молдавской Республике. 

Однако в ходе проверки выяснилось, что в государственном реестре юридических лиц этот поставщик не значится. Иными словами, фирма не существует. Из-за этого общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 7,6 млн  рублей.

Сейчас все нюансы этого инцидента выясняет отделение дознания.
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