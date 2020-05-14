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Лента новостей / В регионе

В Курской области стали производить больше молока и мяса

Сегодня в регионе работают 11 мясоперерабатывающих заводов, 15 предприятий по переработке молока и 125 животноводческих и молочных ферм

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В курских хозяйствах в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство мяса - более чем на 35,5% и составило 152,7 тысяч тонн. Производство молока выросло почти на 19% и достигло без малого 71 тысячи тонн. Как отмечают в областном комитете АПК, это полностью покрывает потребности региона в этих видах продукции.

Всего по итогам прошлого года в регионе было произведено более 500 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, валовое производство молока составило 304 тысячи тонн.

Рост производственных показателей отмечается ежегодно за счет ввода в эксплуатацию новых животноводческих объектов и выхода на проектную мощность действующих животноводческих комплексов. Сегодня в перерабатывающей отрасли региона работают 11 мясоперерабатывающих заводов, 15 предприятий по переработке молока и 125 животноводческих и молочных ферм.
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