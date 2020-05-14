В Курске сбили двух пешеходов

Пострадали пенсионерка и молодой мужчина

13 мая в Курске произошли аварии с участием пешеходов. В результате пострадавших курян с травмами госпитализировали.





Около 8-ми часов утра на проспекте Клыкова рядом с перинатальным центром 69-летний водитель на «ВАЗе 21099», двигаясь задним ходом, сбил 78-летнюю пенсионерку.





Позднее, в шестом часу вечера, пешехода сбили напротив д. 2 по Магистральному проезду. 49-летний водитель на «Фольксваген Пассат», двигаясь по Магистральному проезду в направлении улицы Магистральной сбил 28-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.





Как отметили в ГИБДД, оба водителя были трезвыми.