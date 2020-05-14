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Лента новостей / Происшествия

В Курске сбили двух пешеходов

Пострадали пенсионерка и молодой мужчина

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13 мая в Курске произошли аварии с участием пешеходов. В результате пострадавших курян с травмами госпитализировали.

Около 8-ми часов утра на проспекте Клыкова рядом с  перинатальным центром 69-летний водитель на «ВАЗе 21099», двигаясь задним ходом, сбил 78-летнюю пенсионерку.

Позднее, в шестом часу вечера, пешехода сбили напротив д. 2 по Магистральному проезду. 49-летний водитель на «Фольксваген Пассат», двигаясь по Магистральному проезду в направлении улицы Магистральной сбил 28-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Как отметили в ГИБДД, оба водителя были трезвыми.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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