В курском перинатальном центре произошла вспышка коронавируса

Официальных комментариев от региональной администрации пока нет

Вспышка коронавируса произошла в курском областном перинатальном центре, сообщает интернет-издание "Секунда" со ссылкой на сотрудников ОПЦ. Количество заболевших медиков и пациентов там уточняется. Официальных комментариев от региональной администрации пока нет.





На прошлой неделе, напомним, вспышка COVID-19 произошла в железнодорожной больнице, до этого крупный очаг был зафиксирован в курской БСМП. Также заболели медики в Щигровской, Дмитриевской и Поныровской райбольницах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом в Курской области заразились 423 медработника.