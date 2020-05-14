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Лента новостей / В регионе

В курском перинатальном центре произошла вспышка коронавируса

Официальных комментариев от региональной администрации пока нет

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Вспышка коронавируса произошла в курском областном перинатальном центре, сообщает интернет-издание "Секунда" со ссылкой на сотрудников ОПЦ. Количество заболевших медиков и пациентов там уточняется. Официальных комментариев от региональной администрации пока нет. 

На прошлой неделе, напомним, вспышка COVID-19 произошла в железнодорожной больнице, до этого крупный очаг был зафиксирован в курской БСМП. Также заболели медики в Щигровской, Дмитриевской и Поныровской райбольницах.
 
По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом в Курской области заразились 423 медработника.
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