Угрозы для пациентов нет, заверил замгубернатора Белостоцкий

Коронавирус подтвержден у одной медсестры курского перинатального центра. Сегодня это подтвердил замгубернатора Андрей Белостоцкий, сообщает ИА «Секунда». Заболевание у медсестры протекает бессимптомно. Отделение, в котором она работала, закрыто, пациенты переведены. По словам замгубернатора, для пациентов сейчас угрозы нет.





Издание отмечает, что на данный момент в восьми медучреждениях Курской области зафиксированы случаи заражения среди медиков. Это областная больница, БСМП, перинатальный центр, тубдиспансер, горбольница №1, железнодорожная больница, Курчатовская и Поныровская райбольницы.