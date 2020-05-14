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Коронавирус подтвержден у одной медсестры курского перинатального центра

Угрозы для пациентов нет, заверил замгубернатора Белостоцкий

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Коронавирус подтвержден у одной медсестры курского перинатального центра. Сегодня это подтвердил замгубернатора Андрей Белостоцкий, сообщает ИА «Секунда». Заболевание у медсестры протекает бессимптомно. Отделение, в котором она работала,  закрыто, пациенты переведены. По словам замгубернатора, для пациентов сейчас угрозы нет.

Издание отмечает, что на данный момент в восьми медучреждениях Курской области зафиксированы случаи заражения среди медиков. Это областная больница, БСМП, перинатальный центр, тубдиспансер, горбольница №1, железнодорожная больница, Курчатовская и Поныровская райбольницы.
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