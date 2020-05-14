В Курске задержали иностранца с 1,5 килограммами синтетических наркотиков

Он работал в качестве курьера и изготавливал тайники-закладки





Парень работал в качестве курьера - доставлял наркотики в Курскую область. В Курске он снимал квартиру и изготавливал тайники-закладки для распространения оптовых партий.





При обыске в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили 1300 пакетов с расфасованными дозами. Общий объем запрещённых веществ составил более килограмма. Еще полкилограмма правоохранители изъяли из оптовых тайников-закладок в Курске.





Иностранец арестован и до окончания следствия будет находиться в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.





Сейчас установливают лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков в регион.

В Курске задержали 24-летнего иностранца с крупной партией синтетических наркотиков.