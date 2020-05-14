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В Курске задержали иностранца с 1,5 килограммами синтетических наркотиков

Он работал в качестве курьера и изготавливал тайники-закладки 

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В Курске задержали 24-летнего иностранца с крупной партией  синтетических наркотиков.

Парень работал в качестве курьера - доставлял наркотики в Курскую область. В Курске он снимал квартиру и изготавливал тайники-закладки для распространения оптовых партий.

При обыске в съемной квартире подозреваемого полицейские обнаружили 1300 пакетов с расфасованными дозами. Общий объем запрещённых веществ составил более килограмма. Еще полкилограмма правоохранители изъяли из оптовых тайников-закладок в Курске.

Иностранец арестован и до окончания следствия будет находиться в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Сейчас установливают лиц, причастных к организации канала поставки наркотиков в регион.





ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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