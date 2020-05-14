Курский комитет здравоохранения подтвердил сообщения о смерти медработников Черемисиновской райбольницы

В региональном комитете здравоохранения подтвердили смерть двух медработников Черемисиновской райбольницы - участкового терапевта и санитарки аптеки, работающей в больнице.





Доктор, по данным комздрава, умерла 4 мая дома. 29 апреля она ушла в отгул из-ща недомогания. 3 мая завотделением поликлиники после общения с терапевтом по телефону, несмотря на ее отказы, направила к ней скорую помощь, но от госпитализации медик отказалась. Потом она перестала отвечать на звонки. Терапевту было 63 года. Близкие врача сообщили руководству больницы, что по результатам экспертизы причиной смерти является не коронавирус.





58-летняя санитарка аптеки умерла 5 мая в инфекционном отделении Черемисиновской ЦРБ. Анализ на COVID-19, сделанный ей при жизни, показал положительный результат. Отмечается, что женщина страдала бронхиальной астмой. Результаты экспертизы, по информации главврача больницы, еще не поступили.





Сейчас среди медработников Черемисиновской ЦРБ с подтверждённым коронавирусом находится одна медсестра. Она лечится амбулаторно.