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Лента новостей / В регионе

Курские власти назвали учреждения, где зафиксирован коронавирус

Вспышку COVID-19 в ОПЦ опровергли

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В региональной администрации рассказали, в каких учреждениях Курской области зафиксированы случаи инфицирования медработников. На сегодня, с начала эпидемии таких учреждений девять. Это:

Курская городская больница скорой медицинской помощи, 
Курская областная клиническая больница,
областной клинический противотуберкулезный диспансер,
больница №1 г. Курска,
Дом-интернат ветеранов войны и труда, 
специализированный Дом ребенка,
Курчатовская ЦРБ,
Поныровская ЦРБ, 
Черемисиновская ЦРБ. 

Что касается перинатального центра, то вспышки коронавирусной инфекции там нет. Как рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, COVID-19 выявлен у одной медсестры при плановом обследовании сотрудников. Она заразилась за пределами больницы, болезнь протекает бессимптомно. Одно отделение закрыто, в нем проведена дезинфекция. Обследованы все контактные лица. Среди пациентов и медперсонала больных не выявлено. На данный момент риска заболеть коронавирусной инфекцией в перинатальном центре нет, заверил замгубернатора. 

Отмечается, что медработники находятся в постоянном контакте с пациентами, среди которых выявляются заболевшие COVID-19, могут быть и бессимптомные носители.
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