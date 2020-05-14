Курские власти назвали учреждения, где зафиксирован коронавирус

В региональной администрации рассказали, в каких учреждениях Курской области зафиксированы случаи инфицирования медработников. На сегодня, с начала эпидемии таких учреждений девять. Это:
Курская городская больница скорой медицинской помощи,
Курская областная клиническая больница,
областной клинический противотуберкулезный диспансер,
больница №1 г. Курска,
Дом-интернат ветеранов войны и труда,
специализированный Дом ребенка,
Курчатовская ЦРБ,
Поныровская ЦРБ,
Черемисиновская ЦРБ.
Что касается перинатального центра, то вспышки коронавирусной инфекции там нет. Как рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, COVID-19 выявлен у одной медсестры при плановом обследовании сотрудников. Она заразилась за пределами больницы, болезнь протекает бессимптомно. Одно отделение закрыто, в нем проведена дезинфекция. Обследованы все контактные лица. Среди пациентов и медперсонала больных не выявлено. На данный момент риска заболеть коронавирусной инфекцией в перинатальном центре нет, заверил замгубернатора.
Отмечается, что медработники находятся в постоянном контакте с пациентами, среди которых выявляются заболевшие COVID-19, могут быть и бессимптомные носители.