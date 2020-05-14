Курские власти назвали учреждения, где зафиксирован коронавирус

Вспышку COVID-19 в ОПЦ опровергли

В региональной администрации рассказали, в каких учреждениях Курской области зафиксированы случаи инфицирования медработников. На сегодня, с начала эпидемии таких учреждений девять. Это:





Курская городская больница скорой медицинской помощи,

Курская областная клиническая больница,

областной клинический противотуберкулезный диспансер,

больница №1 г. Курска,

Дом-интернат ветеранов войны и труда,

специализированный Дом ребенка,

Курчатовская ЦРБ,

Поныровская ЦРБ,

Черемисиновская ЦРБ.





Что касается перинатального центра, то вспышки коронавирусной инфекции там нет. Как рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, COVID-19 выявлен у одной медсестры при плановом обследовании сотрудников. Она заразилась за пределами больницы, болезнь протекает бессимптомно. Одно отделение закрыто, в нем проведена дезинфекция. Обследованы все контактные лица. Среди пациентов и медперсонала больных не выявлено. На данный момент риска заболеть коронавирусной инфекцией в перинатальном центре нет, заверил замгубернатора.





Отмечается, что медработники находятся в постоянном контакте с пациентами, среди которых выявляются заболевшие COVID-19, могут быть и бессимптомные носители.