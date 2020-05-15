В Курской области прожиточный минимум стал больше на 300 рублей

В первом квартале его средняя величина - 9750 рублей на душу населения

В Курской области на 301 рубль выросла средняя величина прожиточного минимума в первом квартале 2020 года. Сейчас она составляет 9750 рублей на душу населения. В четвертом квартале прошлого года было 9449 рублей.





Для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума составила 10460 рублей, это больше предыдущей величины на 304 рубля, для детей сумма выросла на 437 рублей и составила 9792 рубля, для пенсионеров - на 212 рублей и составила 8102 рубля.





Величины прожиточного минимума рассчитывают на основании стоимости потребительской корзины в регионе и данных Курскстата об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за январь, февраль, март 2020 года