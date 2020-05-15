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В Курской области выявлено 80 новых случаев коронавируса

Всего на сегодня в регионе 1777 подтвержденных случаев заболевания

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В Курской области выявлено 80 новых случаев коронавируса за день. Всего на сегодня, по данным оперштаба, 1777 подтвержденных случаев заболевания. 

Из них под медицинским наблюдением 1325 пациентов: 144 – в инфекционной больнице имени Семашко, 34 – в городском роддоме, 74 – в 6-й горбольнице. 1073 человека лечатся дома, за ними наблюдают медики. Выздоровели ещё 37 пациентов, всего выписано 446 курян. Новых смертей нет. 

Также на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1717 человек. Снят карантин с 2895 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 225 человек.
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