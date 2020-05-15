  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На следующей неделе курян снова оставят без света

Запланированы очередные работы в электросетях

Читайте также

На следующей неделе запланированы очередные работы в электросетях. Поэтому курян ждут отключения электроэнергии. Света не будет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

18 по 22 мая с 9-30 до 15-00: 
Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23 

с 9-00 до 16-30: 
Арматурная; 3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3.
 
Тел. для справок: 32-32-15 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

15 мая с 14-00 до 16-00: 
Совхозная; 1-й Кирпичный переулок; Карла Маркса 77/1 - 77/13; Карла Маркса 77А; 77Б; ул.Кирпичная; 3-й Кирпичный переулок. 

19 мая с 13-30 до 17-00: 
Верхняя Луговая 215-237А; 198-228; 

20 мая с 13-30 до 17-00: 
Библиотека Верхняя Луговая 241; Верхняя Луговая 241-253; 244-258 
21 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00: 

Заречная 44-70; 45-69; 1-й Заречный переулок 1-11; Запольная 13 
19 мая и 21 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00: 
 
Володарского 14; Володарского 16; Володарского 13-29.

Тел. для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 18 по 22 мая с 9-00 до 16-00: Ветеран дорожки 9-15

Тел. для справок: 26-32-10
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области на мужчину, который пришёл в магазин без маски, составили протокол

На выходных курских водителей проверят на трезвость

В лобовом столкновении двух «девяток» под Курском погиб водитель

Курские огнеборцы спасли пенсионерку из горящей квартиры

В Курской области выявлено 80 новых случаев коронавируса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске