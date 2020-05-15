На следующей неделе курян снова оставят без света

Запланированы очередные работы в электросетях

На следующей неделе запланированы очередные работы в электросетях. Поэтому курян ждут отключения электроэнергии. Света не будет по следующим улицам города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





18 по 22 мая с 9-30 до 15-00:

Комарова 16 б, 13/21, Дейнеки 1-21/13, Сумская 13-23, 5а, Заводская 4-6, Моковская 26-28, Народная 2-2а, Белгородская 23





с 9-00 до 16-30:

Арматурная; 3-7й Краснополянский переулок, Краснополянский проезд, 1-я Кожевенная 1-13, Гайдара 31-37, 28-40, Пионеров 2-6, 1, 1а, 3.

Тел. для справок: 32-32-15





В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:





15 мая с 14-00 до 16-00:

Совхозная; 1-й Кирпичный переулок; Карла Маркса 77/1 - 77/13; Карла Маркса 77А; 77Б; ул.Кирпичная; 3-й Кирпичный переулок.





19 мая с 13-30 до 17-00:

Верхняя Луговая 215-237А; 198-228;





20 мая с 13-30 до 17-00:

Библиотека Верхняя Луговая 241; Верхняя Луговая 241-253; 244-258

21 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00:





Заречная 44-70; 45-69; 1-й Заречный переулок 1-11; Запольная 13

19 мая и 21 мая 2020 г. с 13-30 до 17-00:

Володарского 14; Володарского 16; Володарского 13-29.





Тел. для справок: 32-40-89





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





С 18 по 22 мая с 9-00 до 16-00: Ветеран дорожки 9-15





Тел. для справок: 26-32-10