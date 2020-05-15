В Курской области на мужчину, который пришёл в магазин без маски, составили протокол

Напомним, в Курской области в рамках режима повышенной готовности введён так называемый «масочный» режим - куряне обязаны носить маски в общественных местах и в общественном транспорте.
Добавим, магазинам разрешили не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. Это прописано в рекомендациях, которые вместе с торговыми сетями подготовил Минпромторг. При этом надевать на посетителя средства защиты силой работники магазина тоже не могут. В случае несогласия посетителя исполнить требования, администрация магазина вправе вызвать полицию.