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Лента новостей / В регионе

В Курской области на мужчину, который пришёл в магазин без маски, составили протокол

Скоро дело рассмотрит суд

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В Тимском районе на 36-летнего селянина составили протокол за то, что он пришёл в магазин без средств индивидуальной защиты - без медицинской маски. Суд рассмотрит дело в ближайшее время. Сообщается, что протокол составили по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Штраф по ней составляет от 1 до 30 тыс. рублей.

Напомним, в Курской области в рамках режима повышенной готовности введён так называемый «масочный» режим - куряне обязаны носить маски в общественных местах и в общественном транспорте.

Добавим, магазинам разрешили не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты. Это прописано в рекомендациях, которые вместе с торговыми сетями подготовил Минпромторг. При этом надевать на посетителя средства защиты силой работники магазина тоже не могут. В случае несогласия посетителя исполнить требования, администрация магазина вправе вызвать полицию.
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