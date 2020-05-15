  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Уровнь безработицы во время режима повышенной готовности в Курской области увеличился в 2,7 раза

С 1 марта в службу занятости поступило более 11 тысяч заявлений

Читайте также

Уровнь безработицы с момента введения режима повышенной готовности в Курской области увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина на заседании оперштаба. С 1 марта поступило более 11 тысяч заявлений. Всего на сегодня службой занятости зарегистрировано 10 270 человек. 

Только на интерактивный портал «Работа в России» поступило 7,5 тысяч заявлений. Портал начал свою работу 9 апреля. Сама служба занятости с 30 марта работает в онлайн-режиме. 

13 мая на правительственном совещании Курская область отмечена в числе регионов, где нет отставаний по рассмотрению заявлений граждан в качестве регистрации их безработными, отметила Елена Кулагина.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян приглашают на виртуальную «Ночь музеев»

Курских призывников начнут отправлять в войска 20 мая

В Курской области от коронавирусной пневмонии скончался ещё один пациент

В Курской области снова прогнозируют заморозки

Роман Старовойт назвал самый ранний срок снятия ограничений в Курской области

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске