Уровнь безработицы во время режима повышенной готовности в Курской области увеличился в 2,7 раза

С 1 марта в службу занятости поступило более 11 тысяч заявлений

Уровнь безработицы с момента введения режима повышенной готовности в Курской области увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина на заседании оперштаба. С 1 марта поступило более 11 тысяч заявлений. Всего на сегодня службой занятости зарегистрировано 10 270 человек.





Только на интерактивный портал «Работа в России» поступило 7,5 тысяч заявлений. Портал начал свою работу 9 апреля. Сама служба занятости с 30 марта работает в онлайн-режиме.





13 мая на правительственном совещании Курская область отмечена в числе регионов, где нет отставаний по рассмотрению заявлений граждан в качестве регистрации их безработными, отметила Елена Кулагина.