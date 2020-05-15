В Курской области от коронавирусной пневмонии скончался ещё один пациент

Увеличения смертности от пневмонии в регионе не зафиксировано

В Курской области от пневмоний скончалось 34 человека. Из них 7 пациентов умерли от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения. По данным оперштаба на сегодняшнее утро, в регионе было 6 официально подтверждённых смертей, связанных с COVID-19.





В целом показатель смертности незначительно отличается от прошлогоднего аналогичного периода. В 2019-м за это же время от пневмонии умер 31 человек. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 увеличения смертности от пневмонии в Курской области не зафиксировано, отмечает комитет.





В соответствии требованиями Главного санврача страны, всех умерших, имеющих положительный тест на коронавирус, хоронят с соблюдением особых требований, так же, как и скончавшихся от вирусной пневмонии при отсутствии лабораторного подтверждения COVID-19.