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Лента новостей / В регионе

В Курской области от коронавирусной пневмонии скончался ещё один пациент

Увеличения смертности от пневмонии в регионе не зафиксировано

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В Курской области от пневмоний скончалось 34 человека. Из них 7 пациентов умерли от тяжёлой вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения. По данным оперштаба на сегодняшнее утро, в регионе было 6 официально подтверждённых смертей, связанных с COVID-19. 

В целом показатель смертности незначительно отличается от прошлогоднего аналогичного периода. В 2019-м за это же время от пневмонии умер 31 человек.  Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 увеличения смертности от пневмонии в Курской области не зафиксировано, отмечает комитет.

 В соответствии требованиями Главного санврача страны, всех умерших, имеющих положительный тест на коронавирус, хоронят с соблюдением особых требований, так же, как и скончавшихся от вирусной пневмонии при отсутствии лабораторного подтверждения COVID-19.
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