Курян приглашают на виртуальную «Ночь музеев»

В этом году акция пройдёт полностью в режиме онлайн

18 мая отмечается Международный день музеев. Каждый год в ночь с субботы на воскресенье по традиции проходит акция «Ночь в музее». В этом году она пройдёт полностью в режиме онлайн.





Так, завтра в 6 вечера Курский краеведческий музей будет ждать виртуальных гостей на своих страницах в соцсетях. Сотрудники подготовили цикл онлайн-экскурсий по музею, объединенный темой «Музыка и время». Помимо основных публикаций, пройдёт презентация видеоэкскурсий из филиалов краеведческого музея, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Курский музей археологии подготовил презентацию «Археология в годы Великой Отечественной войны». Посетители не только виртуально познакомятся с исследованиями и находками военного времени, но и посмотрят документальный фильм «Дорогами войны». Программа будет доступна во всех соцсетях музея.