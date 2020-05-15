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Курян приглашают на виртуальную «Ночь музеев»

В этом году акция пройдёт полностью в режиме онлайн

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18 мая отмечается Международный день музеев. Каждый год в ночь с субботы на воскресенье по традиции проходит акция «Ночь в музее». В этом году она пройдёт полностью в режиме онлайн. 

Так, завтра в 6 вечера Курский краеведческий музей будет ждать виртуальных гостей на своих страницах в соцсетях. Сотрудники подготовили цикл онлайн-экскурсий по музею, объединенный темой «Музыка и время». Помимо основных публикаций, пройдёт презентация видеоэкскурсий из филиалов краеведческого музея, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Курский музей археологии подготовил презентацию «Археология в годы Великой Отечественной войны». Посетители не только виртуально познакомятся с исследованиями и находками военного времени, но и посмотрят документальный фильм «Дорогами войны». Программа будет доступна во всех соцсетях музея.
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