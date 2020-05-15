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Лента новостей / Спорт

Курский «Авангард» покинул Футбольную национальную лигу

​​​​Из-за финансовых проблем «Авангард» принял решение покинуть ФНЛ

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Канал «Матч ТВ» проинформировал болельщиков о том, что Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ. На это решение повлияло главным образом то, что бюджет пришлось значительным образом сократить. Так же этим летом истекает контракт у 12 игроков команды, продлевать его не будут и футболисты покинут команду. Оставшиеся игроки в случае поступления предложений из ФНЛ имеют возможность перейти в другой клуб, в этом случае вопрос с каждым футболистом будет рассмотрен индивидуально.
Вчера, 15 мая РФС досрочно завершил сезон в ФНЛ и ПФЛ.
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