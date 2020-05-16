В Курске начинаются отключения горячей воды

«Квадра» приступает к испытаниям теплосетей

Курский филиал ПАО «Квадра» сегодня приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Поэтому в жилых домах города начинаются отключения горячей воды.





С 18 по 23 мая неудобства придётся потерпеть курянам, подключённым от котельной ООО «ТГК», горячей воды не будет в завокзальной части Железнодорожного округа (2-я Агрегатная, Республиканская, Союзная, Аэропортовская, Герцена, Парижской Коммуны, Коммунальная, Ухтомского, Каширцева, Станционная, 2-я Рабочая, Восточная, Краснознаменная, Чайковского и 2-й Весенний пр-д).





До конца месяца горячую воду отключат в домах, подключенных от котельной «ТЭЦ-1» - это Сеймский округ и частично Центральный. Отключения коснутся жителей 1-го, 2-го, 3-го и 7-го Промышленных переулков, ПЛК, Крюкова, Менделеева, Юности, 1-й Ольховской, Широкая, Аккумулятор, Энергетиков, 3-й Фабричный пер., Магистральный пр-д, Народная, Обоянская, Краснополянская, Харьковская, Белгородская, Парковая, Элеваторный пер., Черняховского, Серегина, Гагарина, пр-т Кулакова, 1-я Ламоновская, Ольшанского, заводская. Пигорева, Сумская, Дейнеки, Конорева, Комарова, Малышева, Моковская, Асеева, Пирогова, 50 лет Октября, 1-й Суворовский, Энгельса, Пионеров, Красной Армии, Кольцова, Бочарова, Овечкина, Чернышевского, Павлуновского, Ломоносова, Дзержинского и Зеленая.





Справки по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.