  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске начинаются отключения горячей воды

«Квадра» приступает к испытаниям теплосетей

Читайте также

Курский филиал ПАО «Квадра» сегодня приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Поэтому в жилых домах города начинаются отключения горячей воды.

С 18 по 23 мая неудобства придётся потерпеть курянам, подключённым от котельной ООО «ТГК», горячей воды не будет в завокзальной части Железнодорожного округа (2-я Агрегатная, Республиканская, Союзная, Аэропортовская, Герцена, Парижской Коммуны, Коммунальная, Ухтомского, Каширцева, Станционная, 2-я Рабочая, Восточная, Краснознаменная, Чайковского и 2-й Весенний пр-д).

До конца месяца горячую воду отключат в домах, подключенных от котельной «ТЭЦ-1» - это Сеймский округ и частично Центральный. Отключения коснутся жителей 1-го, 2-го, 3-го и 7-го Промышленных переулков, ПЛК, Крюкова, Менделеева, Юности, 1-й Ольховской, Широкая, Аккумулятор, Энергетиков, 3-й Фабричный пер., Магистральный пр-д, Народная, Обоянская, Краснополянская, Харьковская, Белгородская, Парковая, Элеваторный пер., Черняховского, Серегина, Гагарина, пр-т Кулакова, 1-я Ламоновская, Ольшанского, заводская. Пигорева, Сумская, Дейнеки, Конорева, Комарова, Малышева, Моковская, Асеева, Пирогова, 50 лет Октября, 1-й Суворовский, Энгельса, Пионеров, Красной Армии, Кольцова, Бочарова, Овечкина, Чернышевского, Павлуновского, Ломоносова, Дзержинского и Зеленая.

Справки по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В курском «Авангарде» объяснили, почему клуб перешёл в ПФЛ

Курская прокуратура проверит информацию о нарушениях при начислении доплат медикам

Сегодня в Курской области прогнозируют грозы

Курский «Авангард» покинул Футбольную национальную лигу

Курян приглашают на виртуальную «Ночь музеев»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске