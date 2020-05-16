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Лента новостей / В регионе

Курская прокуратура проверит информацию о нарушениях при начислении доплат медикам

Речь идёт о стимулирующих выплатах работающим с пациентам с COVID-19

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В Курской области информацию о нарушениях при начислении зарплаты и стимулирующих выплат медикам, недостаточной оснащенности средствами индивидуальной защиты и других возможных нарушениях проверит региональная прокуратура. Также надзорное ведомство проверит условия труда медработников. 

По результатам проверки наличии оснований в прокуратуре обещают  принять меры прокурорского реагирования.

Ранее врачи по всей России пожаловались на отсутствие обещанных за работу с пациентами с коронавирусом выплат. Такие же Сообщения появлялись и курских пабликах в соцсетях. 

Добавим, о стимулирующих выплатах курские медики могут узнать по телефону горячей линии, которая работает в региональном комитете здравоохранения. Консультацию можно получить по телефону: +7(4712) 51-13-19.

Также обращения по вопросам стимулирующих выплат следует направлять на электронную почту covid.oplatatruda@kurskzdrav.ru.

Как отмечают в обладминистрации, Курская область уже получила порядка 107,5 миллиона рублей из федерального бюджета для оказания финансовой поддержки медработникам, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным COVID-19, а также лицам из групп риска заражения инфекцией.
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