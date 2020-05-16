Курская прокуратура проверит информацию о нарушениях при начислении доплат медикам

Речь идёт о стимулирующих выплатах работающим с пациентам с COVID-19

В Курской области информацию о нарушениях при начислении зарплаты и стимулирующих выплат медикам, недостаточной оснащенности средствами индивидуальной защиты и других возможных нарушениях проверит региональная прокуратура. Также надзорное ведомство проверит условия труда медработников.





По результатам проверки наличии оснований в прокуратуре обещают принять меры прокурорского реагирования.





Ранее врачи по всей России пожаловались на отсутствие обещанных за работу с пациентами с коронавирусом выплат. Такие же Сообщения появлялись и курских пабликах в соцсетях.





Добавим, о стимулирующих выплатах курские медики могут узнать по телефону горячей линии, которая работает в региональном комитете здравоохранения. Консультацию можно получить по телефону: +7(4712) 51-13-19.





Также обращения по вопросам стимулирующих выплат следует направлять на электронную почту covid.oplatatruda@kurskzdrav.ru.





Как отмечают в обладминистрации, Курская область уже получила порядка 107,5 миллиона рублей из федерального бюджета для оказания финансовой поддержки медработникам, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным COVID-19, а также лицам из групп риска заражения инфекцией.