За день зафиксировано 79 новых случаев заражения





Из них под медицинским наблюдением 1413 пациентов: 175 – в инфекционной больнице имени Семашко, 68 – в городском роддоме, 86 – в 6-й горбольнице. 1084 курянина лечатся дома, за ними постоянно наблюдают медики.

Выздоровели за выходные почти 150 пациентов, за последний день -62. Всего, таким образом, выписано уже 595 курян. Новых смертей нет.





Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1841 человек. Снят карантин с 3151 человека. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 167 человек.





С начала эпидемии в Курской области проведено 35 750 тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 998 человек.

Количество заболевших коронавирусом в Курской области перевалило за две тысячи. За выходные зафиксировано почти 240 новых случаев заражения, только за последние сутки - 79. Всего на сегодня, по данным оперштаба, 2015 заразившихся.