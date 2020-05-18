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Количество заболевших коронавирусом в Курской области перевалило за две тысячи

За день зафиксировано 79 новых случаев заражения 

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Количество заболевших коронавирусом в Курской области перевалило за две тысячи. За выходные зафиксировано почти 240 новых случаев заражения, только за последние сутки - 79. Всего на сегодня, по данным оперштаба, 2015 заразившихся. 

Из них под медицинским наблюдением 1413 пациентов: 175 – в инфекционной больнице имени Семашко, 68 – в городском роддоме, 86 – в 6-й горбольнице. 1084 курянина лечатся дома, за ними постоянно наблюдают медики. 

Выздоровели за выходные почти 150 пациентов, за последний день -62. Всего, таким образом, выписано уже 595 курян. Новых смертей нет. 

Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1841 человек. Снят карантин с 3151 человека. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 167 человек. 

С начала эпидемии в Курской области проведено 35 750 тестов на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 998 человек.
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