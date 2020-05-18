  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

На выходных в двух авариях под Курском погибли люди

ДТП произошли в Глушковском и Дмитриевском районах 

Читайте также

16 мая в 8 вечера смертельная авария произошла на 89 километре автодороги «Хомутовка - Рыльск- Глушково». Там 54-летний водитель на «Ауди» не справился с управлением , машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась, сообщили в ГИБДД. Автомобилист погиб.

Другая авария с погибшим произошла в Дмириевском районе 17 мая. В третьем часу дня на 37 км автодороги «Тросна-Калиновка» 25-летний водитель на «Шевроле», двигаясь со стороны Железногорска в сторону посёлка Хомутовка, столкнулся со встречным автомобилем «Форд Фокус», за рулём которого был 28-летний мужчина. 

В результате ДТП водителя «Форда» госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, пострадал также его пассажир - 3-летний ребёнок. 37-летний пассажир «Шевроле» от полученных травм скончался в больнице.


ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске тестируют систему адаптивного проезда грузовиков

Минсельхоз не поддержал предложение отменить постановление Правительства, упрощающее ввоз в Россию сои с ГМО

16-летняя курянка украла у родителей подруги полумиллиона рублей

Курские медики обвинили чиновников в развале региональной системы здравоохранения

В Курской области больше чем на 60% снизилось число ДТП

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске