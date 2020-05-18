На выходных в двух авариях под Курском погибли люди

ДТП произошли в Глушковском и Дмитриевском районах

16 мая в 8 вечера смертельная авария произошла на 89 километре автодороги «Хомутовка - Рыльск- Глушково». Там 54-летний водитель на «Ауди» не справился с управлением , машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась, сообщили в ГИБДД. Автомобилист погиб.





Другая авария с погибшим произошла в Дмириевском районе 17 мая. В третьем часу дня на 37 км автодороги «Тросна-Калиновка» 25-летний водитель на «Шевроле», двигаясь со стороны Железногорска в сторону посёлка Хомутовка, столкнулся со встречным автомобилем «Форд Фокус», за рулём которого был 28-летний мужчина.





В результате ДТП водителя «Форда» госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, пострадал также его пассажир - 3-летний ребёнок. 37-летний пассажир «Шевроле» от полученных травм скончался в больнице.