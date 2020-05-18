Экс-сотрудник одного из курских интернет-провайдеров похитил базу данных клиентов

Мужчину в ближайшее время ждёт суд

36-летний курянин идёт под суд за то, что похитил базу данных клиентов одного из интернеты провайдеров. Чтобы его поймать, полицейским потребовалась помощь сотрудников ФСБ.





Мужчина, зная, что скоро уволится из организации, в которой работал, незаконно получил логин и пароль, необходимые для входа в устройство, где хранилась база данных клиентов компании. Затем он скопировал базу данных. В ней содержались сведения ограниченного доступа.





Уволившись из организации и располагая похищенной информацией, курянин начал обзванивать клиентов и предлагать им сменить провайдера.





В ходе обыска у злоумышленника изъяли технические средства с установленной базой данных.





В отношении курянина возбуждены сразу два уголовных дела: по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» и статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В скором времени его ждёт суд.