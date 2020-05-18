В Курской области больше чем на 60% снизилось число ДТП

По этому показателю наш регион вошёл в пятёрку лидеров

В Курской области на 61,3% снизилось число ДТП. По этому показателю наш регион вошёл в пятёрку лидеров - область на пятом месте.

Этому поспособствовал комплекс мер, реализованных в регионе в рамках работы по повышению безопасности дорожного движения в прошлом году.





Во-первых, это ремонт дорог - 2019-м в Курской области отремонтировали более 700 км дорожного полотна. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начали поэтапно внедрять интеллектуальную транспортную систему. В частности, установлены комплексы метеорологического обеспечения автомобильных дорог (АСМО), развивается система автоматизированной фиксации правонарушений. Сейчас у нас действует более 150 комплексов фотовидеофиксации.

Помимо этого, внимание уделяется и освещению на трассах. За последние два года построено 10,5 км линий электроосвещения, в этом года планируется построить еще 10 км. Кроме того, пешеходные переходы дополнительно оборудуют стационарным освещением, обустраивают дороги светоотражающими элементами, информационными щитами, барьерным ограждением и направляющими столбиками. Большое внимание уделяется пропаганде соблюдения правил дорожного движения.





Положительно на статистику повлияли и введенные на время режима повышенной готовности ограничения, а также соответствующее замедление дорожного трафика.





Лидером по снижению количества аварий стала Чечня. Всего, по данным Госавтоинспекции, в апреле этого года в России произошло 6250 ДТП, что почти на 43,5% меньше, чем в апреле прошлого.