Курские медики обвинили чиновников в развале региональной системы здравоохранения

Врачи из БСМП опубликовали открытое письмо к губернатору

В соцсетях опубликовано открытое письмо, в котором медработники из курской больницы скорой медицинской помощи обращаются к губернатору. Медики просят Романа Старовойта остановить беспредел в руководстве курским здравоохранением. Чиновников они обвиняют в непрофессионализме и развале системы здравоохранения в регионе. А в случае бездействия местных властей врачи грозятся обратиться к президенту.





«Мы очень долго молчали, что вызвало обоснованное недоумение наших коллег из других больниц. По поводу всетерпения сотрудников БСМП коллеги справедливо упрекали нас в своих письмах к губернатору Курской области, опубликованные в СМИ.

Видимо, тяжелая работа в скоропомощной больнице отнимает так много сил и времени, что некогда, да часто и не хочется отвечать на, в большинстве случаев, несправедливые, а порой просто оскорбительные выпады в наш адрес.





Вот и Вы, Роман Владимирович, глубоко оскорбили весь коллектив БСМП, назвав в своем выступлении, опубликованном в СМИ, нашу работу «героизмом, граничащим со слабоумием». Видимо Вам была представлена заведомо искаженная информация, что медицинские работники БСМП работали без масок, поэтому заразились covid 19?! Но Вам не сообщили более серьезную информацию, из которой Вам стало бы ясно, что в то время, когда вся страна борется с коварным вирусом, когда надо было правильно организовать всю профилактическую работу ещё на подступах эпидемии, мобилизовать все медицинские силы, обеспечить максимально средствами индивидуальной защиты, все Ваши помощники от здравоохранения умудрились в рекордно кратчайшие сроки окончательно развалить и загубить все здравоохранение области, которое и до этого было далеко от совершенства.





Отсутствие эффективной деятельности комитета здравоохранения Курской области (КЗКО) не вызывает сомнений.

Что было предпринято руководством здравоохранения?





Куча мониторингов и масса, в большинстве своем, нежизнеспособных приказов, как правило, подписанных заместителем председателя КЗКО Забелиной И.В. и непродуманных устных распоряжений от зам.губернатора Хмелевской И.Г.





А Палферову Е.А. и упрекнуть то не в чем: нет дела, нет упреков.

Руководством здравоохранения области не сделано:

• НЕ организована рабочая группа в составе инфекционистов, эпидемиологов, реаниматологов, организаторов здравоохранения для разработки мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции;





• НЕправильно выделены лечебные учреждения для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с соматической патологией, с другими инфекционными заболеваниями, неинфицированных пациентов с соматическими заболеваниями;





• НЕ подготовлены выделенные медицинские организации для больных с коронавирусной инфекцией (нет оборудования, специалистов);





• НЕ организовано выделение хотя бы одного аппарата СКТ в городе для исследования больных на covid 19;





• НЕ организована экспресс диагностика коронавирусной инфекции бригадами скорой медицинской помощи для решения вопроса о месте гос-питализации пациентов.

Зато сделано – устными и письменными распоряжениями КЗ обеспечен занос Covid-19 во многие больницы города. Утверждая в марте текущего года маршрутизацию пациентов с тяжелой пневмонией в главную многопрофильную экстренную больницу города, не являющуюся инфекционной, и, соответственно, не имеющую возможности изоляции пациентов и разделения потоков больных (отдельных входов, шлюзов, боксов, системы вентиляции, канализации) нельзя было не понимать, что не менее половины из них будут короновирусными, и, в последующем, остановить распространение инфекции в многопрофильном стационаре будет невозможно. Но, приказы КЗ не обсуждаются, и, видимо «для усиления эффекта», по устному распоряжению комитета в БСМП было переведено еще 4 пациента с тяжелыми пневмониями из инфекционной больницы им. Семашко! Еще нужно искать нулевых пациентов?





Именно это, а также отсутствие должного обеспечения необходимыми СИЗ медицинских работников и явилось причиной массового распространения коронавируса среди медицинских работников лечебных учреждений города и, в частности, нашей больницы.

Еще много можно перечислять этих НЕ, но самое главное, руководство здравоохранения не позаботилось о защите медицинских работников. Только в мае (!) начались какие-то мероприятия по изготовлению, закупкам и распределению средств индивидуальной защиты (СИЗ) по лечебным учреждениям, в то время, когда огромное количество медицинских работников уже заражена covid 19 и есть смертельные случаи среди наших коллег.





На этом печальном фоне у КЗКО появилась новая игра под названием «смени главного врача». Посчитайте, Роман Владимирович, сколько главных врачей и их заместителей сменились за последние полгода. Что это за мероприятие такое увольнять (конечно же «по собственному желанию», мы все понимаем!) не угодных Палферовой Е.А. и Хмелевской И.Г. главных врачей в одночасье, или кому неугодных?

И нашу больницу не миновала эта участь. В.Е. Ивакин, опытный врач и организатор здравоохранения, возглавлял БСМП 15 лет, все это время больница работала стабильно с хорошими показателями. С 2018 г. все сотрудники больницы были просто замучены множественными проверками, при которых существенных нарушений выявлено не было. Тем не менее, вынудили Ивакина В.Е. подать заявление по «собственному желанию».

Странно, что с утра главный врач не собирался увольняться, а после совещания у Е. А. Палферовой внезапно собрал коллектив и попрощался. На следующий день коллективу БСМП Е. А. Палферова представила нового главного врача, причем из Московской области.





Почти сразу же после назначения А.А. Мильцына на пост главного врача под нажимом сверху «по собственному желанию» ушел очень уважаемый хирург, заместитель главного врача С. С. Кузнецов и чуть-чуть не был уволен по «собственному желанию» заведующий 1-ым урологическим отделением С. Д. Долженков, спасибо курянам, отстояли любимого доктора Долженкова.

Новый главный врач А.А. Мильцын очень быстро вошел в темп работы, нашел подход к коллективу, который увидел в нем и организатора, и врача профессионала. Всего-то и поработал 5 месяцев, опять недовольство Палферовой и опять увольнение по «собственному». Зачем сорвали человека с места и пригласили в Курск? Очень хотелось бы знать – это единственный метод работы с руководящим составом больниц у председателя КЗКО?

В столь трудные времена жонглирование руководящим составом вносит сумятицу и дезорганизует работу лечебных учреждений и в первую очередь нашей больницы.

В настоящее время состояние больницы плачевное, нет достойного руководителя нашего лечебного учреждения. Работает одна поликлиника. В стационаре больных нет. В терапевтическом корпусе проводятся ремонтные работы, якобы, для открытия инфекционного госпиталя для больных, инфицированных коронавирусом. В настоящее время не выполняются, а с открытием инфекционного госпиталя и не будут выполняться продолжительное время федеральные программы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не будет оказываться специализированная эндо-кринологическая, неврологическая, урологическая, ангиохирургическая помощь и др. неинфицированным пациентам.





Будущее больницы туманно и непонятно. Ясно одно, что функционировать как многопрофильная больница для оказания экстренной помощи жителям г.Курска и области БСМП не будет. В этой связи, непонятен и не решается кадровый вопрос, непонятно будущее большинства сотрудников больницы, режим их работы, оплата работающим и временно не работающим. Нет сведений об условиях труда, режиме работы предполагаемого инфекционного стационара, который в настоящий момент по вопросам оборудования, планировки помещений, наличию персонала, средствам индивидуальной защиты вообще не готов к работе, в частности: отсутствует система централизованной подачи кислорода (баллонная система себя изжила и отсутствие централизованной подачи кислорода на момент открытия может привести к необосно-ванной и непрогнозируемой гибели многих пациентов), отсутствие расходных материалов для ИВЛ: дыхательных контуров, фильтров, интубационных трубок, специальных линейных систем для подачи кислорода, наборов для трахеотомии, аппаратов для неинвазивной ИВЛ, крайне выраженный дефицит аппаратов для инвазивной ИВЛ, аспираторов, видеоларингоскопов, мониторов для контроля гемодинамики, инфузоматов не позволит обеспечить надлежащий уровень оказания медицинской помощи для пациентов с Covid-19, выраженный дефицит кадров среди врачей и среднего медицинского персонала, катастрофический дефицит СИЗ, отсутствие системы обеззараживания сточных вод из терапевтического корпуса, онкологического корпуса, патанатомии, полное отсутствие системы кондиционирования и вентиляции и это ещё далеко не полный список.

В настоящее время сотрудники поставлены перед фактом либо дать согласие на работу в условиях инфекционного госпиталя для больных с коронавируной инфекцией, либо быть уволенными. Других вариантов не предлагается, что ставит людей в безвыходное положение и оставляет без средств к существованию, в случае отмены простоя.

В связи с вышеизложенным, мы просим Вас отсрочить начало функционирования инфекционного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией на базе нашей больницы до полной готовности его к работе и взять под личный Ваш контроль все работы по подготовке и вводу его в эксплуатацию, уделяя особое внимание обеспеченности оборудованием, средствами индивидуальной защиты, организации условий работы медицинского персонала.





Задумайтесь, Роман Владимирович! Кадры решают все. Это не пустая фраза. Кадры нужно правильно подбирать, растить, воспитывать, учить и грамотно руководить ими. Недопустимо в 21 веке обращаться к людям так, как сейчас относятся к медицинским работникам всех уровней.

Мы обращаемся к Вам за помощью остановить беспредел в руководстве Курским здравоохранением. В случае сохранения ситуации на прежнем уровне и ухода от решения обозначенных проблем мы оставляем за собой право обратиться за помощью непосредственно к президенту РФ В. В. Путину».





Под письмом подписались около трёхсот медработников.