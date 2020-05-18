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Лента новостей / В регионе

В Курске тестируют систему адаптивного проезда грузовиков

Она позволит сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу и износ асфальта

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В Курске сейчас тестируют систему адаптивного проезда грузовиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретаря НП "Глонасс" Ярослава Федосеева. Она позволит сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу и износ асфальта. В регионах эта система появится в следующем году. Система будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин. 

По оценкам экспертов НТИ "Автонет", введение системы позволит сократить расход топлива минимум на 20%, уровень выбросов - не более чем на 10%, а износ дорожного полотна на некоторых участках - до 15% после 2-3 лет эксплуатации асфальта.
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