Минсельхоз не поддержал предложение отменить постановление Правительства, упрощающее ввоз в Россию сои с ГМО

Однако губернаторы просили изучить социально-экономический эффект от этих мер. Они утверждают, что нововведение несвоевременно откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, контролирующим производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. А это, в свою очередь, поставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои. Пострадают от этого сельские жители - предприятия по производству сои строятся, в частности, под Курском.
Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом продукция дороже, объясняют в курском комитете АПК.