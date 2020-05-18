Замгубернатора Белостоцкий о письме курских врачей: «Все озвученные в обращении вопросы сняты»

Руководство комитета здравоохранения Курской области пообщалось с медработниками из БСМП

Руководство комитета здравоохранения Курской области пообщалось с медработниками из БСМП, которые ранее написали открытое письмо губернатору. Медики обвиняли в сложившейся ситуации чиновников из комитета и просили губернатора навести порядок в системе здравоохранения.





Информацию прокомментировал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий. По его словам, все озвученные в обращении вопросы сняты. Он отметил, что перепрофилирование больницы скорой помощи находится на контроле областного комитета здравоохранения. Все необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для начала работы больницы с пациентами с коронавипусом закуплены в должном объеме, поступит и компьютерный томограф. Права сотрудников БСМП в вопросах оплаты труда ущемлены не будут, заверил замгубернатора. После того, как стационар начнет работать с пациентами с COVID-19, установят все положенные стимулирующие доплаты.





Как пояснили в региональной администрации, в терапевтическом корпусе БСМП и бывшем здании областного онкодиспансера в ближайшее время развернут 260 коек. На втором этапе в том же медицинском учреждении до 10 июня откроют еще 325 мест для пациентов с коронавирусом.