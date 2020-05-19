Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая

Согласно распоряжению курского губернатора пожилые куряне могут приступить к работе, но с соблюдением дополнительных мер безопасности

Работающие россияне старше 65 лет, которые продолжают оставаться на самоизоляции из-за пандемии COVID-19 и не были переведены на удаленную работу, могут получить электронные больничные со сроком действия с 12 по 29 мая. Соответствующее постановление выпустило правительство.





Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплатят за счет средств Фонда социального страхования, подчеркнули в пресс-службе кабмина. Данные о таких больничных работодатель обязан направлять в ФСС в электронном виде. Предоставлять какие-либо дополнительные сведения и документы самостоятельно людям не требуется.

Добавим, согласно распоряжению губернатора Курской области о введении режима повышенной готовности пожилые куряне по решению руководителя организации могут приступить к работе. В таком случае работодатель обязан предусмотреть для них дополнительные меры предупреждения от возможного заражения.